Ellerindeki tarihi sikkeleri satmak isterken jandarmaya yakalandılar

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Afyonkarahisar’da ellerinde bulunan 126 adet tarihi sikkeyi satmak isteyen iki kişi jandarmanın operasyonu ile yakalandı.

Olay, İhsaniye ilçesine bağlı Eskieymir köyünde meydana geldi. Edilen bilgilere göre, köyde yaşayan 2 şahsın elinde tarihi eser niteliği taşıyan sikkeler olduğu bilgisini alan jandarma ekipleri harekete geçti. Şahısların kullandıkları aracı takibe alan ekipler oluşturdukları uygulama noktasında aracı durdurdu. Araçta arama yapan ekipler 126 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke ele geçirildi. Olayın ardından isimleri açıklanmayan iki şahıs jandarma tarafından gözaltına alındı.

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