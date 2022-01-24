İhsaniye’de 260 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

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Afyonkarahisar’da jandarma düzenlediği operasyonda 260 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Olay, İhsaniye ilçesine bağlı Gazlıgöl beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, beldede bir şahsın elinde kaçak sigara olduğunu öğrenen jandarma ekipleri şüpheliyi gözaltına alarak aracında arama yaptı. Aramalarda 260 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayın ardından ismi açıklanmayan şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

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