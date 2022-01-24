Jandarma 3 kişiyi gözaltına aldı, 2 gram metamfetamin ele geçirdi

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Afyonkarahisar’da jandarma ekipleri uyuşturucu sattıkları iddia edilen 3 kişiyi düzenledikleri operasyonla gözaltına alırken, operasyonda 2 gram metamfetamin ele geçirdi.

Olay, kent merkezi Güvenevler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 şahsın uyuşturucu kullandıkları ve sattıkları yönünde bilgi alan ekipler, şüphelileri takibe aldı. Şahısların kullandıkları aracı durduran ekipler şüphelilerin yaptıkları üst ve araç aramasında 2 gram metamfetamin madde ele geçirdi. Olayın ardından isimleri açıklanmayan 3 şahsın gözaltına alındığı belirtildi.

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