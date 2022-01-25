Akdağ’da yaban hayvanları için yem bırakıldı

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Türkiye’nin en önemli tabiat parklarından birisi olan Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesindeki Akdağ Tabiat Parkı’na yaban hayvanları için yem bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü (DKMP) Sandıklı Şefliği ekiplerince Akdağ Tabiat Parkı Yaban Hayatı Eğitim Merkezi çevresinde yemleme çalışması gerçekleştirildi. Yapılan yemleme ile 650 kg yonca balyası bırakıldı. Yemleme çalışmalarının ilerleyen günlerde devam edeceği öğrenildi.

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