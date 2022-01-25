Sürücülerin sıkıntı yaşamamaları için jandarma sürekli devriye gezdi

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde kar yağışı nedeniyle sürücülerin sıkıntı yaşamamaları için jandarma ekipleri sürekli devriye gezdi.

Sıcaklığın ilçede eksi 13 derecelere kadar düştüğü Bolvadin ilçesinde jandarma ekipleri olumsuz hava koşullarına rağmen 24 saat esasına göre mesai yaptı. Yollarda sürekli devriye gezen ekipler, bozulan ve yolda kalanları devriye araçları ile alıp güvenli noktalara kadar bıraktı. Ekipler ayrıca karayolunda araç sürücülerini sürekli dikkatli olmaları ve özellikle buzlanmadan kaynaklı kazalara karşı uyardı.

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