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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Polis olumsuz hava koşullarında da 24 saat görevine devam ediyor

İHA

Polis olumsuz hava koşullarında da 24 saat görevine devam ediyor

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşullarının hüküm sürdüğü kentte vatandaşın huzur ve güvenliği için polisin 24 saat görevinin başında olduğunu ifade edildi.
Yoğun kar yağışı altında görev yapan polis memurlarının fotoğraflarının yer aldığı paylaşımda, “İlimiz genelini etkisi altına alan yoğun kar yağışı sebebiyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için görev başındayız. Her yerde, her koşulda yanınızdayız” ifadelerine yer verildi.

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