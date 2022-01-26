Emirdağ’da köy yollarında karla mücadele çalışmaları sürüyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde İl Özel İdare ekiplerinin karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

İlçede yağan yoğun kar yağışı sonrası 3 günden bu yana İl Özel İdaresi ekiplerinin başlattığı yol açma çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. 10’a yakın personel iş makineleri ile köy yollarında sürekli devriye gezerek yollardaki kar birikintilerine müdahale ediyor. Ekiplerin köy yollarını açık tutmak için çalışmaları sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.