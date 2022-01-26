Trafik polisleri yolda kalan vatandaşların imdadına koştu

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Olumsuz hava koşullarının devam ettiği Afyonkarahisar’da yolda kalan araç sürücülerinin imdadına polis yetişti.

Kentte geçtiğimiz hafta sonundan itibaren etkili olan kar yağışının ardından olumsuz hava koşulları devam ederken, yollarda güvenliği sağlamak için devriye gezen polis ekipleri yolda kalan vatandaşlarında yardımına koştu. Karayolunda buzlanmadan dolayı ilerleyemeyen bazı araçları diğer sürücüler ile birlikte itekleyen trafik polisleri vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

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