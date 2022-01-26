4 yaban keçisi vuran 6 kişiye para cezası kesildi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü (DKMP) ekipleri, dört yaban keçisi vuran 6 kişiye para cezası kesti. DKMP ekipleri şahısları çekilen video ve fotoğraflardan tespit etti.

Edinilen bilgilere göre, Denizli’nin Sandıras dağlarında yaban keçisi vurulduğu ihbarı üzerine DKMP ekipleri harekete geçti. Ekiplere gönderilen video ve fotoğraflarda yaban keçisini vuran şahıslar tespit eden ekipleri Ula Jandarma Komutanlığı ile irtibat kurularak şahıslara ulaştı. 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’nun ilgili maddeleri gereği M.K, A.K, C.K, İ.K, G.K, H.D adlı kişilere ekipler 4 adet yaban keçisi avlamaktan idari para cezası ve cezai işlem uyguladı.

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