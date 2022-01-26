Hamile ve malul gazi olan memurlara yarın izinli sayılacak

Afyonkarahisar Valiliği’nden yapılan açıklamada, hamile ve malul gazi olan memurlarının olumsuz hava şartlarından dolayı 27 Ocak Perşembe günü (yarın) 1 gün süreyle idari izinli sayılacakları belirtildi.

Konu ile ilgili Afyonkarahisar Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “İl genelinde etkisini sürdüren soğuk hava şartları nedeniyle, İl genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden engelli, hamile ve malul gazi olan memurlar 27 Ocak Perşembe günü (yarın) 1 gün süreyle idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.