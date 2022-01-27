(ÖZEL) Kar altında olan tescilli ünlü tarihi konakların havadan görüntüleri Tarihi konaklar yaz mevsimi kadar olmasa da kış mevsiminde de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor

Afyonkarahisar’ın konakları ile ünlü tarihi sokakları yağan kar sonrası seyrine doyumsuz eşsiz bir manzara oluşturdu. Konaklar yaz dönemi kadar olmasa da kışında ziyaretçilerin ilgisini çekmeyi başarıyor.

Afyonkarahisar’da geçtiğimiz yıllarda aslına uygun olarak restore edilen ve rengarenk boyanan tarihi konaklar her mevsimde ayrı bir güzellik ortaya koyuyor. Afyonkarahisar'da tarihi dokuya sahip korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli ve dış cephe korumalı 400 civarında konak ve ev bulunuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nce kentsel sit alanı içerisinde kalan Koruma Amaçlı İmar Planı doğrultusunda tescilli ve tescilsiz yapılarda sokak sağlıklaştırma uygulaması ve restorasyon çalışmaları kapsamında 2002 yılından beri toplam 300’ün üzerinde konak ve iş yerinin dış cepheleri ile çatıları onarıldı. Tadilat çalışmalarının ardından rengarenk bir görünüme kavuşan tarihi sokaklar, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistleri adeta nostaljik bir yolculuğa çıkarıyor.



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