Sandıklı’da yaban hayatına destek çalışmaları ele alındı

Afyonkarahisar Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, sokak hayvanlarına olduğu gibi yaban hayatın desteklenmesi için de gerekli çalışmaların yapıldığını kaydetti.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü (DKMP) Afyonkarahisar Şube Müdürü Selçuk Öcal, Başkan Mustafa Çöl’ü makamında ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette özellikle Türkiye’nin en önemli tabiat parklarından birisi olan Akdağ Tabiat Parka olmak üzere ilçede genel anlamda yaban hayatın korunması ve desteklenmesi konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyaret çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.