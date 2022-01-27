Akarçay’da temizlik çalışması başladı

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Afyonkarahisar’ın simgelerinden biri haline gelen Akarçay’da temizlik çalışması başlatıldı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Afyonkarahisar Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan temizlik çalışmaları kapsamında su tutan kapaklar açılırken, çalışmaların birkaç gün devam edeceği belirtildi. Çalışmalar kapsamında çöp birikintileri ile birlikte çamur temizliği de yapılacağı öğrenildi.

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