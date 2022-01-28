Afyonkarahisar’da ortaokul öğrencileri bowlingde buluştu

Afyonkarahisar Mecidiye İmam Hatip Ortaokulu’nda düzenlene proje kapsamında öğrenciler kent merkezinde bulunan bir AVM’de buluşarak bovling oynadı.

Afyonkarahisar Mecidiye İmam Hatip Ortaokulu Müdür Yardımcısı Yasin Kaplan öncülüğünde Mecidiye İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri eğlenceye doydu. Öğrenci velililerinin onayı alındıktan sonra düzenlenen etkinlikte öğrenciler kent merkezinde bulunan bir AVM’de buluştu. Öğrenciler önce karınlarını doyurdu daha sonra ‘Örümcek adam: Eve dönüş yok’ filmini izledi. Günü düzenledikleri bovling turnuvasıyla tamamlayan öğrenciler Öğretmenleri Yasin Kaplan’a teşekkür etti.

Kaplan'da yaptığı açıklamada, öğrencilerin sosyal sorumluluk kazanıp toplumda özgüvenlerinin artması için böyle bir etkinlik düzenlediklerini ifade ederek, bu tip faaliyetlerin devam edeceğini söyledi.

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