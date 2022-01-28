Afyonkarahisar’da din görevlileri hayvanlarını unutmadı

Kar yağışının etkili olduğu Afyonkarahisar’da Türkiye Diyanet Vakfı Afyonkarahisar Şubesi Kadın ve Gençlik Kolları gönüllüleri, kentte belirli noktalarına sokak hayvanları için mama bıraktı.

Türkiye’nin birçok kentinde etkili olan kar yağışının ardından Türkiye Diyanet Vakfı Afyonkarahisar Şubesi sokak hayvanları için harekete geçti. Kadın ve Gençlik Kolları üyeleri bir araya gelerek sokak hayvanları için kentin belirli noktalarına mama bıraktı. Türkiye Diyanet Vakfı Afyonkarahisar Şubesi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Her şart ve koşulda bizlere emanet olan canlar, her daim korunmaya, barınmaya muhtaçlar. Biz gönüllülerimizle ile birlikte canlarımız için mama dağıtımı gerçekleştirdik. Ayrıca bugünün anlamına uygun olarak Türkiye Diyanet Vakfı Gençlik Kolları’nın genç gönüllüsü Nurefşan Demirezen, sokak hayvanlarına mama almak amacıyla kumbarasında biriktirdiği harçlıkları Türkiye Diyanet Vakfı Şubesine bağışladı.”

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