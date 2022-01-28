Emirdağ’da karla mücadele çalışmaları değerlendirildi

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Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, kar yağışının ardından başlatılan köy yollarının ulaşıma açılması çalışmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaymakam Bilici, karla mücadele çalışmalarının değerlendirildiği bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya İlçe Özel İdaresi yetkilileri katıldı. Toplantıda konuşan Kaymakam Bilici, ilçede karla mücadelenin başarılı bir şekilde sürdürüldüğünü dile getirerek, kar yağışları sonucu kapanan yolların açılması ve yolda kalan vatandaşlara anında müdahale edilmesi konusunda yürütülen başarılı çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür etti.

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