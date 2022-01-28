Jeotermal ısıtma suyu ücretlerine zam yapıldı

Afyonkarahisar jeotermal ısıtma suyu ücretlerine yüzde 35 zam geldi.

Afyonkarahisar’da özellikle kent merkezindeki konut ve iş yerlerinin ısıtmasında kullanılan jeotermal kaynak su kullanım ücretlerine zam yapıldı. Jeotermal su ile kentte bin 278 binanın ısıtmasında kullanılıyor. Afyon Jeotermal Turizm ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Dr. Yusuf Ulutürk, gelen zamla ilgili olarak, “Her yılbaşında enflasyon oranında zam yapılıyor. Bu sene enflasyon oranı yüzde 37 civarı açıklandı. Ama AFJET olarak biz halkımıza yüzde 35 oranından zam yansıttık. Özellikle belirtmek isteriz ki maliyetleri karşılamak için minimum düzeyde zam yapıldı” dedi.

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