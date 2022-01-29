Doğalgaz sızıntısından etkilenenlerin sayısı 9’a yükseldi

Afyonkarahisar’da 6 katlı apartmandaki dairelerden birinin kombisinin çıkan baca borusundan sızan gaz yüzünden zehirlenenlerin sayısı 9’a yükseldi.

Olay, Dumlupınar Mahallesi Yeşilyol Caddesi’ndeki 6 katlı apartmanın 4. katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dairede yanan kombinin bacasının çıkması sonucu ev ve apartmanda oturanlar doğalgaz sızıntısından etkilendi. Olayda zehirlenen Kübra A, Müyesser A, Özlem A, Nuray A, Keziban D, Ayşenur E. ile çocuklar D.K, T.S. ve E.A.K. olay yerine gelen ambulanslar ve özel araçlar ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ile kentteki diğer hastanelere kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Olayın ardından polis tarafından başlatılan incelemenin devam ettiği bildirildi.

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