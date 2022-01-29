(ÖZEL) Buz tutan gölün üzerinde öyle bir çılgınlık yaptı ki Yazın kayıkların gezdiği gölde kışın pikabıyla gezdi Buz tutan Emre Gölü'nün üzerinde pikabıyla gezintiye herkes şaştı kaldı

Tarihi Firg Vadisi’ndeki Emre Gölü aşırı soğuklar yüzünden buz tutunca vatandaşların ilgi odağı oldu. Bir vatandaş ise yazın kayıklarla gezilen gölün üzerinde büyük bir çılgınlığa imza atarak buz tutan gölün üzerinde pikabıyla gezdi.

Her mevsim ayrı bir güzelliğe sahip olan tarihi Frig Vadisi yapılan çeşitli etkinliklerle gündeme gelmeye devam ediyor. İhsaniye ilçesine bağlı Döğer beldesinde bulunan Emre Gölü buz tuttu. Buz kalınlığının yaklaşık 20 santimetre olduğunu gören vatandaşlar önce şaşkınlıklarını gizleyemezken, sonrasından ise ortaya çıkan güzelliğini tadını çıkardılar. Vatandaşlar önce gölün üzerinden yürüyerek gezerken, ardından pikabına binen ve ismi bilinmeyen bir vatandaş ise gölün üzerinde aracı ile tur attı. Buzun ne kadar kalın olduğunu göstermek için böyle bir çılgınlığa imza atan vatandaşın gezisi sadece 20 dakika sürdü.



“Karaman’dan bu güzellikleri görmek için geldik”

Karaman’dan Frig Vadisi’ne gezmeye gelen Barbaros Hayrettin Bilim, vadiyi gezmeye geldiklerinde buz tutan gölü gördüklerinde önce şaşırdıklarını, sonra göl üzerinde gezdiklerini ifade etti. Bilim, “Buranın güzelliklerini tarihi eserlerini incelemek için geldik. Döğer Emre Gölü buz tutmuş bazı arkadaşlar buzun üzerinde drift yapıyorlar kesinlikle tavsiye etmiyoruz tehlikeli olabilir, ama kayak için kışın gezmek, görmek, eğlenmek için güzel bir yer. Şuan da gölün kenarından yaklaşık 100 metre ilerdeyiz tabi derinliğini bilmiyoruz, ama 1520 santimetre buz tutmuş biz de güvenerek girdik göle. Gelmek isteyen vatandaşlara tavsiye ederiz, çünkü burası güzel bir yer, insanları sıcak kanlı, her türlü imkân var, burası çok güzel bir yer” dedi.



“Göl buz tuttuğu için üzerimde hafif bir korku var”

İlçe halkından Polat İşlak ise, buz tutan gölde gezmenin keyfini çıkarsalar da yine korktuğunu söyledi. İşlak, “Göl şuan buz tutmuş durumda. Burayı gezmek için herkese öneririz. Turizm açısından çok güzel bir yer. Bizde şuan da gölün kenarından yaklaşık 100 metre içerideyiz, hafif bir korku var heyecan var göl buz tuttuğu için. Buradan herkese sesleniyorum, gelin görün nu güzellikleri” diye konuştu.

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