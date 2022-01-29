2 katlı evin bacasında çıkan yangın paniğe neden oldu

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde iki katlı evin bacasında çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Olay, ilçe merkezi Hacı Yusuf Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, D.G., isimli şahıs evinin içine dolan dumanı fark edince itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Bolvadin Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı ekiple sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler baca ve çatısının bir kısmının yandığı binaya müdahale ederek, yangını kısa sürede söndürmeyi başardı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binada büyük panik yaşandı.

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