Afyonkarahisar’da akademik başarı değerlendirme toplantısı

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Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından akademik başarıyı değerlendirme toplantısı düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Mevlüt Çınar, Fatih Akçil; Şube Müdürü Medeni Buğra, merkez ve merkeze bağlı ortaokulların müdürleri katıldı. Toplantıda sene başından beri sahada yürütülen akademik başarı ile ilgili yapılan çalışmalar değerlendirildi. Toplantı fikir alışverişinde bulunulmasıyla sona erdi.

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