Sıla'nın hayatı adeta elektriğe bağlı 15 yaşındaki kız 14 yıldan bu yana ölüme karşı direniyor Solunum cihazına bağlı olarak yaşam savaşı veren Sıla'nın ailesi kızlarının hastalığa teşhis konulmasını istiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sıla'nın hayatı adeta elektriğe bağlı 15 yaşındaki kız 14 yıldan bu yana ölüme karşı direniyor Solunum cihazına bağlı olarak yaşam savaşı veren Sıla'nın ailesi kızlarının hastalığa teşhis konulmasını istiyor

İHA

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 1 yaşında yakalandığı ortopedi rahatsızlığından sonra beyninden defalarca ameliyat olan ve şuanda 15 yaşında olan Sıla Toptaş, elektrikli bir solunum cihazına bağlı olarak yaşam savaşı veriyor. Aile çocuklarının yaşaması için kesin bir hastalık tanısı konulup, doktorların kızlarını tedavi etmesini istiyor.

Sıla'nın hayatı adeta elektriğe bağlı 15 yaşındaki kız 14 yıldan bu yana ölüme karşı direniyor Solunum cihazına bağlı olarak yaşam savaşı veren Sıla'nın ailesi kızlarının hastalığa teşhis konulmasını istiyor

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde 1 yaşında yakalandığı ortopedi rahatsızlığından sonra beyninden defalarca ameliyat olan ve şuanda 15 yaşında olan Sıla Toptaş, elektrikli bir solunum cihazına bağlı olarak yaşam savaşı veriyor. Aile çocuklarının yaşaması için kesin bir hastalık tanısı konulup, doktorların kızlarını tedavi etmesini istiyor.
Mustafa ve eşi Elif Toptaş, 5 çocuğundan üçüncüsü olan 15 yaşlarında ki kızları Sıla’nın hayata tutunması için 14 yıldır adeta sağlık mücadelesi veriyor. Sıla, 1 yaşından sonra yürüyüş bozukluğu nedeni ile ortopediye sevk edildi. Yürüyüş bozukluğunun nedeni tespit edilmesi için birçok ilde bir çok hastaneye giden Toptaş ailesi, kızları Sıla’nın rahatsızlığını tespit edemedi. 2012 yılında Sıla, 5 yaşında iken Edirne’de Trakya Üniversitesi Hastanesi’nde iyi huylu beyin tümörü tanısı ile ameliyat edildi ve 53 günlük tedavi sonrası sağlığına kavuşan Sıla’nın 2 yıl sonra hastalığı tekrar nüksetti. Şiddetli baş ağrıları çeken Sıla’nın bu defa Afyonkarahisar’daki bir hastanede kafasına şant takıldı. Sıla, bu tedavisi sonrası okula başladı ve normal hayatına döndü.

Aile kızlarının yaşayacağına inanıyor
Aradan geçen 3 yılın ardından Sıla tekrar şiddetli baş ağrıları çekince bu defa götürüldüğü hastanede yoğun bakıma alındı. Toptaş ailesi şuan solunum cihazı ile hayatını sürdüren, konuşamayan ve yürüyemeyen kızları Sıla’nın sağlığına kavuşacağına inandıklarını, bunun için kendilerine yardım edilerek kızları Sıla’nın tedavisinin tamamlanması gerektiğini söyledi.

“Öldü dedikleri çocuğum şuan nefes almaya başladı”
Kızının bir an önce tedavisinin gerçekleşmesini istediğini söyleyen ve yaşananlara artık yüreğinin dayanmadığını ifade eden anlatan 46 yaşındaki Baba Mustafa Toptaş, “Bir çok doktor ve hastanede öldü dedikleri çocuğum şuan nefes almaya başladı. Ama iyi bir çocuk göğüs ve iyi bir beyin uzmanı doktorun çocuğumu tedavi etmesini istiyorum” dedi.

“Çocuklara baktığı için iş imkanı olmuyor”
Sıla’nın annesi Elif Toptaş ise kızının hastalığından dolayı artık iyice ekonomik zorluklar çekmeye başladığını belirterek, “Evde bakıma muhtaç iki tane daha çocuğum var. Ben Sıla ile hastanede kaldığım zaman babası o iki çocuğum ile kalıyor. Çocuklara baktığı için iş imkanı olmuyor. Bize sağdan soldan eş dost yardım ediyor. Bize yardım eli uzanmasını istiyoruz” diye konuştu.
Ablasını iyileşmesini isteyen Ada Toptaş ise ablasının yürümesini istediğini söyleyerek, özellikle ablasının yürümesini ve konuşmasını, okula gitmesini istiyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Afyonkarahisar’da kaza: 2 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da kaza: 2 ölü, 3 yaralı
Afyonkarahisar’dan gönüllü UMKE ekipleri Hakkari kırsalında kurulacak sahra hastanesine gidiyor
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’dan gönüllü UMKE ekipleri Hakkari ...
Afyonkarahisar’da bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
Evinde boğazı kesilerek öldürülen kadın cinayetinde ihbarda bulunan oğlu tutuklandı
YEREL HABERLER Evinde boğazı kesilerek öldürülen kadın cinayetinde ...
Afyonkarahisar’da akademik başarı değerlendirme toplantısı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da akademik başarı değerlendirme ...
(Özel) Tarihi Karahisar Kalesi beyaz gelinliğini giydi Karla kaplı kale seyrine doyumsuz bir manzara ortaya çıkardı
YEREL HABERLER (Özel) Tarihi Karahisar Kalesi beyaz gelinliğini ...
İki aracın çarpıştığı kazayı 5 kişi şans eseri yara almadan atlattı
YEREL HABERLER İki aracın çarpıştığı kazayı 5 kişi şans eseri yara ...
Kaymakam Düzgün’den jandarmaya övgü
YEREL HABERLER Kaymakam Düzgün’den jandarmaya övgü
36 yaşındaki gurbetçi Brüksel’de kaybolduktan 5 gün sonra ölü bulundu
YEREL HABERLER 36 yaşındaki gurbetçi Brüksel’de kaybolduktan 5 gün ...
Karahisar Kalesi’nin zirvesinden çekilen kuş fotoğrafları büyük ilgi gördü
YEREL HABERLER Karahisar Kalesi’nin zirvesinden çekilen kuş ...
Afyonspor, Ankaraspor maçı hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Afyonspor, Ankaraspor maçı hazırlıklarını tamamladı
2 katlı evin bacasında çıkan yangın paniğe neden oldu
YEREL HABERLER 2 katlı evin bacasında çıkan yangın paniğe neden oldu
(ÖZEL) Buz tutan gölün üzerinde öyle bir çılgınlık yaptı ki Yazın kayıkların gezdiği gölde kışın pikabıyla gezdi Buz tutan Emre Gölü'nün üzerinde pikabıyla gezintiye herkes şaştı kaldı
YEREL HABERLER (ÖZEL) Buz tutan gölün üzerinde öyle bir çılgınlık ...
Doğalgaz sızıntısından etkilenenlerin sayısı 9’a yükseldi
YEREL HABERLER Doğalgaz sızıntısından etkilenenlerin sayısı 9’a ...
Baca borusu çıkan kombi az kalsın faciaya neden oluyordu 3 kişilik aile kombi bacasından sızan gazadan zehirlenerek hastanelik oldu
YEREL HABERLER Baca borusu çıkan kombi az kalsın faciaya neden ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.