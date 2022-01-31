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Eski Sağlık Bakanı Dr. Halil İbrahim Özsoy'un eşi Şerife Özsoy 80 yaşında hayatını kaybetti.

Şerife Özsoy'un Ankara'da yaşlılığa bağlı çeşitli hastalıklardan hayatını kaybettiği belirtildi. Özsoy'un yarın memleketi olan Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde toprağa verileceği kaydedildi.

Öte yandan, eski Bakan Özsoy da yaklaşık 4 yıl önce vefat etmişti.

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