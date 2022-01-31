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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Frig Vadisi'ni çocukların öğrenmesi için kitap yazdı

İHA

Frig Vadisi'ni çocukların öğrenmesi için kitap yazdı

Afyonkarahisar İhsaniye İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Halil Kuru, kentin önemli tarihi ve kültürel turizm merkezlerinden biri olan Frigya Bölgesi için ‘Adım Adım Frigya’ isimli çocuk kitabı yazdı.
İhsaniye ilçesindeki görevinin 4. yılında olan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Halil Kuru yazdığı kitap ile Frig Vadisi’nin çocuklar tarafından öğrenilmesini hedeflediğini ifade ederek, “İhsaniye'de bulunduğum süre boyunca, Frig Vadisi’nin tarihi, kültürel zenginliğine, doğal güzelliklerine her zaman hayran kaldım. Bu kadar önemli bir mirasın, çok doğru ve hızlı bir şekilde turizme kazandırılmasını görmek heyecan verici oldu. Bir eğitimci olarak, bu çaba ve emeğe ben de katkı sağlamak istedim. İçerisinde Frigya hakkında kültürel ve tarihi değerler barındıran, macera ve merak dolu bir çocuk kitabı yazdım ve çocuklarımıza armağan ettim. Bu süreçte bana destek olan herkese çok teşekkür ederim" dedi.

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