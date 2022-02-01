(ÖZEL) 62 yıldır kibrit kutusu biriktiriyor 1960 yılında annesinin hediye ettiği kibrit kutusu onun için sadece bir başlangıç oldu Bir birinden güzel ve renkli 2 bin kibrit kutusu biriktirdi

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1960 yılında annesi tarafından hediye edilen ahşap kutulu kibritin ardından başladığı koleksiyonda Yakup Çetinkaya 2 bin adet kibrit kutusu biriktirdi. Çetinkaya 62 yılın sonunda eski Türk devleti liderleri, Hacivat ile karagöz, Türkiye’nin turistik bölgelerinin resimlerinin yer aldığı dev bir kibrit kutusu koleksiyonu oluşturdu.

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