Kaymakam Düzgün eğitimcilerin taleplerini dinleri

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Afyonkarahisar Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün, okullara yönelik gerçekleştirdiği ziyaretinde eğitimcilerin taleplerini dinledi.

Kaymakam Düzgün, ziyaretleri kapsamında Şuhut Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Sevim Feyza Erdoğmuş'u ziyaret ederek, çalışmalar ile ilgili bilgi aldı. Daha sonra yakın zaman içerisinde taşınacağı tadilat aşamasında olan Limak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde incelemelerde bulunan Kaymakam Düzgün, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

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