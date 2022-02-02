Sandıklı Belediyesi’nden gençlere ücretsiz sinema hizmeti

'Böyle böyle 3 iş yapsam 27 milyon zarardayım!'

Afyonkarahisar Sandıklı Belediyesi Kent Park Düğün Salonu’nda gösterime girdiği günden beri, bütün vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edilen ‘İyi ki Varsın Eren’ filmi ilçede gösterim rekoru kırdı.

Gençlik, Spor İlçe Müdürlüğü tarafından genç sporcular film izlemeye gelirken, İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop ve Belediye Başkanı Mustafa Çöl’e bu filmi izlemek için kendilerine verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ettiler.

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