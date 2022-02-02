Afyonkarahisar’da düzensiz göçmenlere yönelik polis denetimi Denetimlerde üzerinden kimlik ve belge çıkmayan 6 yabancı uyruklu şahıs yakalandı

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Afyonkarahisar’da polis tarafından ‘Düzensiz Göç İle Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması’ gerçekleştirildi. Denetimlerde gerekli belgeleri olmayan 6 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından kent merkezinde düzensiz göçmenlere yönelik denetim gerçekleştirilen denetimlerde yabancı uyruklu şahısların kimlik ve belge kontrolleri yapıldı. Denetimler esnasında üzerinden kimlik bulunmayan yabancı uyruklu 6 kişi yakalanırken, şahıslar işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Öte yandan, denetimlerin ilerleyen günlerde de devam edeceği öğrenildi.

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