Geleceğin ressamları bu kursta eğitim alıyor

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Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Karahisar Gençlik Merkezi tarafından yarıyıl tatilinde açılan resim kursuna öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor.

Yarıyıl tatilinin başlamasıyla birlikte açılan Karahisar Gençlik Merkezi’ndeki resim kursunda öğrenciler resim yapma teknikleri öğreniyor. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği resim kursunda geleceğin ressamları yetişiyor. Yarıyıl tatilini resim yaparak geçiren öğrenciler ise yaptıkları resimlerde keyif alıyor.

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