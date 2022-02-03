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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Afyonkarahisar’da kar yağışı başladı

İHA

Afyonkarahisar’da kar yağışı başladı

Afyonkarahisar’da sabah erken saatlerde başlayan karla karışık yağmur öğleden sonra yerini kar yağışına bıraktı.
Kentte 4 günden bu yana ara veren kar yağışı bugün öğle saatlerinden itibaren tekrar başladı. Kar yağışına vatandaşların hazırlıklı oldukları görülürken, şemsiyelerle dışarı çıkan vatandaşların meteorolojinin uyarılarını dikkate aldıkları gözlendi. Yağışla birlikte kentte hava sıcaklıkları da hissedilir derecede azaldı. Meteorolojiden alınan verilere göre, gün içerisinde sıfır dereceyi gören sıcaklıkların, akşam saatlerinden itibaren eksi 3 derecelere kadar düşmesi bekleniyor. Kar yağışının ise gece geç saatlere kadar sürmesi bekleniyor.

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