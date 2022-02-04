Afyonkarahisar’da yolcu otobüsü devrildi, 8 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen yolcu otobüsündeki 8 kişi yaralandı.

Kaza, AfyonkarahisarAnkara karayolu Yarımca köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, AydınAnkara seferini yapan Ömer Karsanba idaresindeki 06 AS 263 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole devrildi. Kaza sonrası diğer sürücülerin ihbarı ile olay yerine çok sayıda jandarma, 112 Acil servis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri kazada yaralanan 8 yolcuyu ambulanslar ile Emirdağ Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralı yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken, kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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