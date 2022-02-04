Devrilen otobüs 2 saatlik çalışmayla kaldırabildi

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen ve 8 kişinin yaralandığı otobüs, devrildiği şarampolde vinç operatörünün yaklaşık 2 saat süren zorlu mücadelesi sonrası kaldırılabildi.
Kaza, AfyonkarahisarAnkara karayolu Yarımca köyü yakınlarında sabaha karşı meydana geldi. AydınAnkara seferini yapan Ömer Karsanba idaresindeki 06 AS 263 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazada yaralanan 8 yolcuyu ambulanslar ile Emirdağ Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
Kazanın ardından otobüsün devrildiği yerden kaldırılması için çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında vinç operatörü Bekir Sağlam’ın yaklaşık 2 saat süren mücadelesi sonrası devrildiği yerden kaldırıldı. Hurdaya dönen otobüs sonrasında otoparka götürüldü.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.