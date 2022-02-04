Kızılay, kandil programına gelen cemaate çorba ikramı yaptı

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Türk Kızılay’ı Afyonkarahisar Şubesi tarafından dün gece icra edilen Regaip Kandili programının ardından cami cemaatine çorba ikramında bulunuldu.

Kızılay kadın ve genç gönülleri tarafından gerçekleştirilen etkinlikte Regaip Kandili programı için Paşa Camine gelen cemaate kandil programı sonrasında çorba ikramında bulunuldu. Kızılay aracı ile cami bahçesinde yapılan çorba ikramı sonrası vatandaşlar Kızılay ekibine teşekkür etti.

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