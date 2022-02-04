Tarihi eser kaçakçısı dinlenme tesisinde 214 adet sikkeyle yakalandı

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Afyonkarahisar’da tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma başlatan jandarma ekipleri, bir dinleme tesisinde yakaladıkları şahsın üst aramasında 214 adet tarihi sikke ele geçirdi.

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde jandarma ekipleri M.G. isimli şahsın tarihi eser kaçakçılığı yaptığı yönünde ihbar aldı. Şahsı takibe alan jandarma ekipleri M.G.’yi bir dinlenme tesisinde yakalandı. Şahsın üst aramasında 214 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke ve 5 adet obje ele geçirildi.

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