Zafer Haftası’nın 100. yılı için ‘Yeni Nesil Teknoloji Etkileşimli’ konulu toplantı

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Afyonkarahisar’da 30 Ağustos Zafer Haftası’nın 100. yılı kutlamaları kapsamında ‘Yeni Nesil Teknoloji Etkileşimli’ etkinlikler yapılması konusunda toplantı gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya çok sayıda kamu kurumu ile sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı. Toplantıda büyük zaferin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Yeni Nesil Teknoloji Etkileşimli Uygulamalar konusunda kentte yapılması planlanan projeler konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

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