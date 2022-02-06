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Ev yangınında öldüğü düşünülen kayıp şahıs aranıyor Yangını söndüren itfaiye ekipleri, jandarma ile molozların arasında kayıp şahsı aramaya başladı İş makineleri ile de sürdürülen arama çalışmasında cesede rastlanmadı

İHA

Ev yangınında öldüğü düşünülen kayıp şahıs aranıyor Yangını söndüren itfaiye ekipleri, jandarma ile molozların arasında kayıp şahsı aramaya başladı İş makineleri ile de sürdürülen arama çalışmasında cesede rastlanmadı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde çıkan ev yangınında öldüğü düşünülen ve kayıp olan bir kişiyi bulmak için çalışma başlatıldı.
Olay, Sandıklı'nın Sorkun köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köydeki 2 katlı ahşap bir evde henüz bilinmeyen sebepten ötürü yangın çıktı. Dumanları gören köy sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Sandıklı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ile jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler yangına müdahale ederek kontrol altına almak için çalışma başlattı. Bu sırada köy sakinlerinin evde Coşkun Türkavcı isimli bir şahsın bulunduğunu söylemesi üzerine itfaiye ve jandarma ekipleri şahsı bulmak için çalışma başlattı.

Arama çalışmaları devam ediyor
Yangını söndüren ekipler alevlerden dolayı büyük bir kısmı yıkılan evin molozları arasında Türkavcı’yı arama çalışması başlattı. İş makineleri ile başlatılan arama çalışmasında Türkavcı ile ilgili henüz bir ize rastlanmazken, ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor. Türkavcı’nın öldüğünün düşünüldüğü olayla ilgili jandarma tarafından da inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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