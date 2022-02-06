TFF 2. Lig: Afyonspor: 0 - 1461 Trabzon FK: 1

En güzel Kandil mesajları ve sözleri!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TFF 2. Lig’in 24. haftasında 1461 Trabzon FK’yı konuk eden Afyonspor, rakibine 10 mağlup oldu.



Stat: Zafer

Hakemler: Demokrat Özgür Güneş xx, Caner Eroğlu xx, Hasan Cebeci xx

Afyonspor: Anıl Atağ xx, Taha Can Velioğlu xx, Melik Derin xx (İlke Tankul dk. 84 ?), Doğukan Emeksiz xx (Burak Çoban dk. 79 x), Nazmi Candoğan xx, Erhan Şentürk xx, Ömer İnan xx (Alper Tursun dk. 77 x), Fatih Aktay xx, Mithat Pala xx (Barış Zeren dk. 90 ?), Yakup Yiğit xx, Celal Hanalp xx

1461 Trabzon FK: Özkan Karabulut xx, Onur Akdeniz xx, Hakan Yavuz xx, Musa Caner Aktaş xx (Halil İbrahim Tuna dk. 89 ?), Özkan Yıldırım xx (İrfan Akgün dk. 67 x), Hakan Yeşil xx, Yasin Palaz xx, Yunus Emre Gedik xx, Yasin Abdioğlu xx (Ahmet Kesim dk. 90 ?), Rahmi Anıl Başaran xx (Muammer Denizhan Taşkan dk. 67 x), Ali Aytemur xx,

Gol: Musa Caner Aktaş (dk. 71) (1461 Trabzon FK)

Kırmızı kartlar: Yusuf Avcılar (dk. 74) (Afyonspor), Hakan Yeşil (dk. 81) (1461 Trabzon FK)

Sarı kartlar: Erhan Şentürk, Celal Hanalp, Yakup Yiğit (Afyonspor), Ali Aytemur, Onur Akdeniz, Musa Caner Aktaş (1461 Trabzon FK)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.