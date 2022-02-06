Metamfetaminle yakalanan 2 kişi tutuklandı

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Afyonkarahisar’da polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, operasyon İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. AfyonkarahisarKütahya karayolunda durdurulan bir araçta arama yapan ekipler 52,85 gram metamfetamin ele geçirdi. Operasyonun ardından Mehmet D. Ve Şükrü G., isimli şahıslar gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından ‘uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçlaması ile adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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