Afyonspor ligdeki yerini koruyamadı

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TFF 2. Lig'de mücadele eden Afyonspor hafta sonu oynadığı 1461 Trabzon FK karşılamasını kaybedince, ligde 6. sıradaki yerini korumayarak 8. sıraya geriledi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Afyonspor geçtiğimiz hafta sonu evinde oynadığı 1461 Trabzon FK karşılaşmasını 10 kaybederek önüne gelen büyük bir fırsatı geri tepti. 38 puan ve bir maç eksiği ile mor beyazlı ekip ligde 6. sıradan 8. sıraya düşerken, Afyonspor’un 9 Şubat Çarşamba günü deplasmanda ertelenen Van Spor FK ile karşı karşıya gelecek.

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