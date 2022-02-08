Polis ekiplerinden çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik denetim

Ülke genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar’da polis tarafından ‘Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetim Uygulaması’ yapıldı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen denetimler okul önleri, çevreleri ile birlikte öğrenci taşımacılığı yapan servis araçlarına yönelik gerçekleştirildi. Ülke genelinde eş zamanlı olarak yapılan denetimlerde şüpheli şahıslar üzerinde ayrıca kimlik kontrolü de yapıldı.

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