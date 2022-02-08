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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Jandarma ekipleri okul servis araçlarına yönelik denetim yaptı

İHA

Jandarma ekipleri okul servis araçlarına yönelik denetim yaptı

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde jandarma tarafından okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.
Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından yapılan denetimlerde araçların kış lastiği yönetmeliği başta olmak üzere yolcu kapasite sayılarına uyup uymadıkları denetlendi. Uygulamada servis araçlarını tek tek durduran ekipler öğrencilerin koltuklarında emniyet kemeri takıp, takmadıklarını da kontrol etti. 10 servis aracının denetlendiği uygulamada ekipler herhangi bir olumsuzluğa rastlamazken, sürücülerin ve yolcuların kurallara uydukları belirtildi.

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