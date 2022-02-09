Afyonkarahisar’ın 2 ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

Meteoroloji ve İBB uyardı! Soğuk ve yağışlı hava geri geliyor

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Afyonkarahisar’ın Dinar ve Dazkırı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Afyonkarahisar’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Yağışın sabah kadar devam etmesinin beklendiği kentte Dinar ve Dazkırı Kaymakamlıkları’ndan yapılan açıklamada ilçelerdeki taşımaları eğitime bugün ara verildiği kaydedildi.

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