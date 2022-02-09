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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 15 yaralı

İHA

Afyonkarahisar'da içerisinde 40 yolcunun bulunduğu yolcu otobüsü kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada yolculardan 15'i yaralandı.

Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 15 yaralı

Afyonkarahisar’da içerisinde 40 yolcunun bulunduğu yolcu otobüsü kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada yolculardan 15'i yaralandı.
Kaza, AfyonkarahisarKonya karayolu, Çay ilçesi Pınarkaya köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, K.E., idaresindeki 34 FM 8235 plakalı yolcu otobüsü aşırı kar yağışı nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ve AFAD ekipleri kazada yaralanan 15 yolcuyu devrilen otobüs içerisinden zorlu bir mücadele sonrası çıkardı. Kurtarılan yaralılar ardından ambulanslar ile Çay Devlet Hastanesi başta olmak üzere çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Kazanın ardından devrilen otobüsün şarampolden kaldırılması için çalışma başlatıldı, olayla ilgili jandarma ekiplerinin incelemeleri devam ediyor.
Öte yandan devrilen yolcu otobüsünün Siirt’ten, Marmaris’e gittiği ve içerisinde 40 yolcunun olduğu belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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