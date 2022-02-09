Kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarını açma çalışmaları sürüyor

Meteoroloji ve İBB uyardı! Soğuk ve yağışlı hava geri geliyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Afyonkarahisar’da dün gece başlayan kar yağının ardından İl Özel İdaresi Karla Mücadele Ekibi, kapanan köy yollarını açma çalışmalarına başladı.

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi Karla Mücadele Ekibi dün gece başlayan kar yağışının ardından saat 04.30 itibariyle çalışmalarına başladı. Kar yağışıyla birlikte ulaşıma kapanan merkez Kalecik beldesinde ile Bostanlı ve Belkaracaören’de karla mücadele çalışmalarını sürdüren ekipler Dinar ilçesi Cerityaylası köyü ile Bayat ilçesi Yukarıçaybelen köylerinde kapanan köyler ulaşıma açıldı. Ayrıca Sinanpaşa ilçesi Çalışlar köyünde kapanan bağlantı yolunda çalışmalar sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.