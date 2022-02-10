(ÖZEL) 22 yaşındaki gençten aylardır haber alınamıyor 4 yıl önce ağabeyi öldürülen genç 3 ay önce bir anda ortadan kayboldu Kaybolan gencin gözü yaşlı ağabeyi kardeşinin bulunmasını istiyor

Meteoroloji ve İBB uyardı! Soğuk ve yağışlı hava geri geliyor

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Afyonkarahisar’da yaklaşık 3 ay önce bir anda ortadan kaybolduğu belirtilen 22 yaşındaki genci arama çalışmaları devam ederken, gözü yaşlı ağabeyi sırra kadem basan kardeşinin bulunması için yardım istiyor.

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