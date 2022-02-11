Afyonkarahisar’da Kayseri’nin 8-9 katı sucuk üretiliyor Afyonkarahisar Tarım Orman İl Müdürü İbrahim Acar: “Afyon, haşhaş, vişne, sucuk, yumurta üretiminde Türkiye birincisi”

Afyonkarahisar Tarım Orman İl Müdürü İbrahim Acar, Afyonkarahisar’ın haşhaş, vişne, sucuk, yumurta üretiminde Türkiye birinci olduğunu belirterek Kayseri'nin 89 katı sucuk üretildiğini vurguladı.

Afyonkarahisar Tarım Orman İl Müdürü İbrahim Acar, kentte üretimi yapılan tarımsal ve hayvansal ürünler hakkında bilgi verdi. Afyonkarahisar’da kuraklık nedeniyle buğday üretiminin düştüğünü belirten Acar, “Geçen yıl 441 bin ton buğday üretimi oldu. Geçen yıllarda 600 bin ton olan buğday üretimi kuraklık nedeniyle düştü” diye konuştu.

Afyonkarahisar’da bal üretiminin ciddi oranda düştüğünü belirten Acar, orman yangınları nedeniyle 2020 yılında bin ton balın üretildiği Afyonkarahisar’da 400 ton bal üretiminin olduğunu kaydetti

Afyonkarahisar’ın üretiminde önde olduğu ürünlerden bahseden Acar, “Haşhaş üretiminde Türkiye birincisiyiz, yine vişne üretiminde birinciyiz. Lavanta ve bezelye üretiminde Türkiye 2.’siyiz. Ayrıca hayvansal üretimde, sucuk üretiminde açık ara Türkiye birincisiyiz. Yine pastırma üretiminde Türkiye birincisiyiz. Bize en yakın Kayseri’nin 89 katı sucuk üretimimiz var. Yumurta üretiminde Türkiye birincisiyiz. Süt üretiminde de Türkiye 8.’si Afyonkarahisar” diye konuştu.

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