FETÖ’nün üniversite yapılanmasında yer alan şahıs yakalandı

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Afyonkarahisar’da FETÖ’den aranan ve KHK kapsamında görevden alınan yardımcı doçent polis tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan 2016 yılında Afyon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından işlem yapılan, FETÖ/PDY terör örgütünün sözde Afyonkarahisar Üniversitesi yapılanmasında yer aldığı tespit edilerek KHK kapsamında AKÜ üniversitesinde Yardımcı Doçent olarak görev yaparken ihraç edilen ve hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulana Yücel G. isimli şahıs; Erkmen Beldesi civarındaki yapılan araştırma neticesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahısın emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildiği bildirildi.

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