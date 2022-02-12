Okul lojmanı ana sınıfı yapmak için kadınlar seferber oldu

17 yıldır bebek istiyordu! Aynı gün iki şey öğrendi!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesi Kocagöl Köyü Okulu Lojmanı'nı ana sınıfı yapmak için köy kadınları seferber oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın projesi kapsamında Hocalar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Kocagöl köyündeki kullanılmayan okul lojmanını ana sınıfı yapmaya karar verdi. Ana sınıfı yapılacak lojmanı köylü kadınlar gönüllü olarak temizleyip okul bahçesinde çay içtiler.

Öte yandan, ana sınıfı eksiklikler giderildikten sonra açılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.