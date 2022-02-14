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Oğlunun arkadaşları tarafından maket bıçağıyla öldürüldü Polis 470 saatlik kamera görüntülerini izleyip cinayeti 20 gün sonra aydınlattı Su içme bahanesiyle evine girdikleri kadını boğazını keserek katlettiler

İHA

Oğlunun arkadaşları tarafından maket bıçağıyla öldürüldü Polis 470 saatlik kamera görüntülerini izleyip cinayeti 20 gün sonra aydınlattı Su içme bahanesiyle evine girdikleri kadını boğazını keserek katlettiler

Afyonkarahisar’da evinde boğazı kesilmiş halde bulunan kadının katil zanlılarının oğlunun arkadaşları olduğu ortaya çıkarken, talihsiz kadının maket bıçağı ile öldürüldüğü tespit edildi. Katil zanlılarının kumar sitelerine olan borçlarını ödemek için su isteme bahanesi ile kadının evine girdikleri ve 15 bin TL ile bir çeyrek altını aldıktan sonra kadının boğazını kestikleri belirtildi.
Olay, 25 Ocak günü Bayat ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 58 yaşındaki Hacer Evlice, evinde boğazı kesilmiş vaziyette bulundu. Polis ekiplerinin ilk incelemelerinde kadının boğazının kesildiği ve evinin dağıtıldığı tespit edildi. Olayın ardından soruşturma kapsamında kadının oğlu A.E. ile kayınbiraderi B.E. tutuklandı.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yaklaşık 470 saatlik kamera görüntülerini izleyen polis ekipleri ardından Fatih A. (32), Emre K. (31) ve Muhammet Ç. (33) isimli şahısları gözaltına aldı. Cinayet gecesini anlatan şüpheliler olayın 13 Ocak akşamı saat 17.30’da gerçekleştiğini itiraf etti.

Biri gözcülük yaptı biri cinayeti işledi
Şüpheliler ifadelerinde her şeyi itiraf ederken, şüphelilerden Fatih A.’nın su isteme bahanesi ile kadın tek olduğu sırada eve girdiğini ve Evlice’nin boğazını maket bıçağı ile kestiğini söyledikleri öne sürüldü. Ardından şüphelilerin evde bulunan 15 bin TL ve 1 adet çeyrek altını alarak kaçtıkları kaydedildi.
Olayda Emre K.’nin gözcülük yaptığı, Muhammet Ç.’nin ise kadının boğazının kesilerek öldürülmesi sonrası evde parayı arayarak bulma aşamasında Fatih A.’ya yardım ettiği belirtildi.

Zanlıların yakınları gazetecilere saldırdı
Öte yandan, alınan bilgilerde şahısların kumar borcu nedeniyle tefeciden borç aldıkları ancak bu borcu ödeyemeyince parası olduğunu düşündükleri Evlice’nin evine girerek kadını öldürdükten sonra para ve altını aldıkları öğrenildi.
Şüpheliler işlemlerinin ardından polis ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri altında İscehisar Adliyesine sevk edildi. Şahısların adliyeye çıkışları esnasında yakınları ise gazetecilere saldırdı. Yakınlarının görüntülenmesini istemeyen yakınları gazetecilere tepki gösterirken, polis müdahale ederek basın mensuplarının güvenliğini sağladı.

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