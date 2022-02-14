Afyonkarahisar’da boğazı kesilen kadının oğlu ve kayınbiraderi serbest bırakıldı Katil arkadaşları çıkınca kadının oğlu ve kayınbiraderi suçsuz bulundu

Afyonkarahisar’ın Bayat ilçesinde bir kadınının evinde boğazı kesilmiş vaziyette bulunmasıyla ilgili olarak para için cinayeti işleyenlerin itirafta bulunmasının ardından tedbir amaçlı gözaltında bulanan kadının oğlu ile kayınbiraderi serbest bırakıldı.

Olay, 25 Ocak günü Bayat ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 58 yaşındaki Hacer Evlice, evinde boğazı kesilmiş vaziyette bulundu. Polis ekiplerinin ilk incelemelerinde kadının boğazının kesildiği ve evinin dağıtıldığı tespit edildi. Olayın ardından soruşturma kapsamında kadının oğlu A.E. ile kayınbiraderi B.E. tutuklandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yaklaşık 470 saatlik kamera görüntülerini izleyen polis ekipleri ardından Fatih A. (32), Emre K. (31) ve Muhammet Ç. (33) isimli şahısları gözaltına aldı. Cinayet gecesini anlatan şüpheliler olayın 13 Ocak akşamı saat 17.30’da gerçekleştiğini itiraf ettiler. Şüphelilerden Fatih A.’nın su isteme bahanesi ile kadının tek olduğu sırada eve girdiğini ve Evlice’nin boğazını maket bıçağı ile kestiğini söyledikleri öne sürüldü. Ardından Fatih A.’nın evde bulunan 15 bin TL ve 1 adet çeyrek altını alarak kaçtıkları kaydedildi. Olayda Emre K.’nin gözcülük yaptığı, Muhammet Ç.’nin ise kadının boğazının kesilerek öldürülmesi olayı öncesi plan aşamasında bulunduğu, ancak olay erinde olmadığı öğrenildi.



Oğlu ve kayınbiraderi suçsuz bulunup serbest bırakıldı

Şüpheliler, işlemlerinin ardından polis ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri altında İscehisar Adliyesine sevk edildi. Şahısların İscehisar Adliyesine çıkarılmasının ardından yaşlı kadının tedbir amaçlı tutuklu bulunan oğlu A.E. ile kayınbiraderi B.E.’nin ise suçsuz olduklarının anlaşılması üzerine serbest bırakıldığı bildirildi.

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